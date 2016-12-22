منع استخدام سيارات المنتهي بالتمليك في خدمات النقل عبر التطبيقات

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الرياض ــ البلاد

أعلنت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية ممانعة البنوك والمصارف بعمل السيارات المؤجرة من قبلها بعقود الإيجار المنتهي بالتمليك في خدمات الأجرة، والنقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية طلعت حافظ: إن عقد التأجير الموقع مع البنك هو لغرض استخدام شخصي فقط، وبالتالي لا يسمح ذلك العقد باستخدام آخر مخالف.

من جهته أكد مدير شركة لنقل الركاب البري في المنطقة الوسطى معاذ الخليفاوي أن الاشتراط المطلوب من العاملين المتعاونين في القطاع خلال هذه الفترة مازال هو توفر تفويض بقيادة السيارات؛ بغض النظر عن ملكيتها، خصوصاً وأن وزارة النقل صرحت قبل 4 أشهر بالعمل بالسيارات الخاصة عبر مشغلين لتطبيقات التاكسي على الهواتف الذكية، وذلك لتغطية العجز في العرض مقابل الطلب الكبير لخدمات النقل.