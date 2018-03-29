منع دخول عدد من طرازات السيارات الجديدة للمملكة لعدم التزامها بمعيار اقتصاد الوقود

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منع دخول السيارات الجديدة من بعض طرازات السيارات مؤقتاً إلى المملكة اعتباراً من 15/07/1439 هـ الموافق 01/04/2018م، وذلك لعدم التزام الشركات الصانعة بتحقيق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المسموح به للسيارات الجديدة والمعتمد ضمن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود.

وأوضحت الهيئة أنه قد تم التنسيق في هذا الخصوص مع الهيئة العامة للجمارك

والهيئة العامة للموانئ ووزارة التجارة والاستثمار والجهات ذات العلاقة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على قائمة طرازات الشركات التي لم تحقق الحد الأدنى لاقتصاد الوقود المعتمد

في المعيار السعودي لاقتصاد الوقود على الرابط (www.sls.gov.sa)

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تحديث قاعدة البيانات بصفة مستمرة لحماية المستهلك والمضي قدماً

في جهود المملكة نحو ترشيد استهلاك الطاقة في إطار الجهود التكاملية التي تبذلها منظومة العمل في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

وأفادت الهيئة أن المنع خاص بدخول تلك الطرازات إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية، ولا يشمل المنع الطرازات الموجودة في الأسواق والتي تم استيرادها قبل البدء بالتطبيق، طالما دخلت للأسواق قبل التاريخ المحدد 15/7/1439 هـ.