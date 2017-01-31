منع دورات العلاج بالطاقة في المعاهد والمراكز الأهلية

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الرياض – البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منع ممارسة وإقامة التدريب بالطاقة ” الريكي” في جميع منشآت التدريب الأهلية بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المنع يشمل استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه.

وقال العتيبي: إنه سيتم متابعة منشآت التدريب الأهلية المرخصة من المؤسسة والبالغ عددها 1000 مركز ومعهد أهلي بمختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالتعميم ولوائح وأنظمة التدريب المعمول بها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة تقوم بجولات إشرافية ونفذت الفرق المختصة خلال العام الماضي 2016 أكثر من 3500 زيارة إشرافية على منشآت التدريب الأهلي.