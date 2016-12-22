منفذ عملية الدهس قتل سائق الشاحنة وما زال طليقا

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برلين- وكالات

يذكر أن الشرطة الألمانية عثرت على جثة أوربان داخل الشاحنة المحملة بقضبان حديدية، بعد هجوم الدهس الذي استهدف مساء الاثنين الماضي متسوقين في برلين، بسوق أقيم قرب إحدى الكنائس بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة .

ونقل التلفزيون البولندي، عن أريال جورافسكي، أحد أقرباء أوربان، وصاحب الشركة التي تملك الشاحنة وتنظم إرسال شحنات من بولندا إلى ألمانيا، أن جثة القتيل لوكاش أوربان تحمل آثار إصابات كثيرة، ما يؤكد أنه قاوم المعتدي، الذي قتله في نهاية المطاف بطلقة من سلاح ناري خفيف العيار، وسيطر على الشاحنة.

وقال جورافسكي تعليقا على صور لجثة القتيل قدمتها الشرطة الألمانية: “من الواضح أنه خاض المعركة دفاعا عن حياته. وكان وجهه كله منتفخا ومغطى بالدماء”.

وحسب بيانات الشرطة الألمانية، مازال منفذ الهجوم الإرهابي، طليقا حتى الآن، إذ تم الإفراج عن مشتبه به باكستاني أوقفه الأمن فور وقوع الهجوم، وتبين فيما بعد عدم ضلوعه بعملية الدهس. ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول المهاجم الحقيقي. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 شخصا، وإصابة 48 آخرين.