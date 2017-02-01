منها التعليم والصحة والبلديات .. 16 جهة حكومية تعلن جاهزيتها للخصخصة

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الرياض – البلاد

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في وزارة الاقتصاد والتخطيط تركي الحقيل تحديد 16 جهة جاهزة للتخصيص في المرحلة الأولى لبرنامج التخصيص تم اختيارها بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية، إضافة إلى 85 فرصة ومشروع ذات علاقة بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج التحول الوطني ،مشيرا إلى أنه تم تحديدها مع 17 حكومية ستطرح للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأفاد بأن الجهات المستهدفة في المرحلة الأولى من برنامج الخصخصة تشمل عددا من الوزارات في نشاطات معينة منها التعليم، الشئون البلدية والقروية، الصحة ،والعمل، والنقل والمواصلات بمختلف انواعها اضافة الى الخدمات العامة مثل تحلية المياه والمياه الوطنية والأندية الرياضية والمؤسسة العامة للحبوب والبريد ومستشفى الملك فيصل التخصصي ،

موضحا أن بعض هذه الجهات سيتم حكومتها وبعضها سيتم تخصيصها وأخرى ستطرح للتشغيل المشترك ، مضيفا أن هناك بعض القطاعات قد اكتملت جاهزيتها للتخصيص كقطاع المطارات والأندية الرياضية و مطاحن الدقيق بينما توجد قطاعات أخرى أقل جاهزية ،مبينا أن العمل يجري لتجهيزها لتطرح للقطاع الخاص إما لاستحواذها أو تشغيلها ، وأنه تم الفراغ من تحديد عدد من النشاطات في هذه القطاعات والتي يرغب القطاع الخاص بالاستثمار فيها.