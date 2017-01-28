من أجل العين الإماراتي .. زوران يترك النصر والبديل كارينيو

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الرياض- خاص

قالت مصادر مقربة من نادي النصر: إن المدرب زوران ماميتش قدم استقالته إلى إدارة النادي، بعدما اتفق مع العين الإماراتي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول،

وأشارت المصادر إلى أن الأمير فيصل بن تركي سيجتمع مع المدرب اليوم للبحث في الظروف التي استدعت تقديمه لاستقالته،

وقد أشارت نفس المصادر إلى أن البديل سيكون المدرب كارينيو، الذي أعاد النصر لتحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل.فيما سيكون البديل المؤقت مدرب الأولمبي النصراوي، لحين حضور كارينيو.