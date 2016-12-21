من بينها بركة السعودي .. استبعاد أفلام عربية من أوسكار

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جدة ــ البلاد

لن يكون هناك أي فيلم عربي مرشح لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي لعام 2017، إذ كشفت الهيئة المنظمة لمسابقة الأفلام الأميركية، عن “القائمة القصيرة” للأفلام التي عليها اجتياز الاختبار النهائي قبل حفل توزيع الجوائز في فبراير المقبل.

علماً أن عدة دول عربية تقدمت للمنافسة، نذكر منها “اشتباك” من مصر للمخرج محمد دياب، و”3000 ليلة” من الأردن من إخراج الفلسطينية مي المصري، و”بركة يقابل بركة” من المملكة من إخراج محمود صباغ، بالإضافة إلى أفلام من العراق والمغرب وفلسطين والجزائر، وأول مشاركة من اليمن في تاريخ الجائزة بفيلم “أنا نجوم بنت العاشرة ومطلقة” للمخرجة خديجة السلامي.

من بين الأفلام الأجنبية الـ85 التي قدمت لأكاديمية الأوسكار من قِبل لجان الفيلم من كل بلد، لم يتم ترشيح إلا 9 أفلام فقط من قِبل لجنة الأكاديمية ومقرها مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية.