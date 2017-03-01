من هو أفضل هاتف ذكي في العالم لعام 2016 …!؟

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علي خلاف ما هو متوقع أن تكون هواتف الآيفون هي أفضل هواتف ذكية عادة…

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس7 إيدج ليحظى بلقب أفضل هاتف ذكي في العالم لعام 2016…!

وهذا رغم ما عانته العملاقة الكورية سامسونج خلال عام 2016 من كوارث كان بدايتها احتراق هاتفها جالاكس نوت 7.

ثم قرار سحب الهاتف من السوق وهذا بالفعل آثر عليها مادياً ومعنوياً وآثر علي عدد كبير من عملائها.

إلا أن اختيار GSMA للهاتف جالاكسي إس7 إيدج كأفضل هاتف للعام 2016 يعد نقطة إيجابية لصالحها.

وقد أعلنت عملاقة الإلكترونيات الكورية أن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمولة اختارت هاتفها جالاكسي إس7 إيدج كأفضل هاتف ذكي للعام 2016 .

في “جوائز المحمول العالمية السنوية” للعام 2016 بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المقام حالياً في مدينة برشلونة الإسبانية.

وليس هناك شك أن سامسونج خسرت الكثير بسبب مشكلة في بطاريات هاتفها المميز جالاكسي نوت7 .

التي أدت إلى انفجاره، وهذا أثر عليها في سوق الهواتف الذكية خلال الربع الرابع من العام الماضي لصالح منافستها التقليدية الأمريكية آبل.

وكل الوسط التقني في انتظار هاتف سامسونج القادم جالاكسي إس8 :

الذي من المفروض أن سامسونج ستعوض خسائرها من جالاكسي نوت7.

وخلال مشاركتها في مؤتمر الهواتف الحالي MWC 2017 حددت سامسونج أخيراً موعد لإطلاق هاتفها المنتظر وسيكون في 29 مارس الحالي.

وذلك خلال حدث خاص تعتزم إقامته بمدينة نيويورك الأمريكية.

وتكشف التسريبات أن الهاتف سوف يقدم شاشة تغطي كامل الجهة الأمامية من الهاتف،مع إلغاء رز الرئيسية.

إضافة إلى مزايا أخرى تقدمها سامسونج لعملائها الذين فقد كثير منهم الثقة بسامسونج.