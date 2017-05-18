من يفض الاشتباك الثالث

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ضرب فريقا الأهلي، الملقب بالملكي، والهلال، المعروف بالزعيم، موعدًا ناريًا بينهما في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الثالثة في تاريخ المسابقة بنسختيها القديمة، والحديثة.

ويعد هذا النهائي، هو الأول بين الفريقين الكبيرين في النسخة الجديدة، التي انطلقت عام 2008، بينما شهدت النسخة القديمة (1957-1990)، النهائيين اللذين جمعاهما في تاريخ البطولة.

وفاز الأهلي بالنهائي الأول موسم 1976-،1977 عندما قلب تأخره بهدف سلطان بن نصيب، إلى فوز بثلاثية، سجلها الراحل أحمد الصغير “هدفين” وسعد الحربي.

وعادل الهلال، بقيادة مدربه الصربي الراحل ليوبيسا بروشيتش، الكفة في النهائي الثاني، موسم 1983- 1984، حين سحق الأهلي برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها خالد الغانم ، منصور بشير ، فهد المصيبيح ، عبد الرحمن اليوسف، لتتم الإطاحة بالمدرب البرازيلي الشهير تيلي سانتانا المدير الفني للأهلي.

ويبحث الفريقان عن فض الاشتباك، حين يتواجهان في النهائي الثالث بينهما بالبطولة، ويطمع الهلال لتحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، فيما يسعى الأهلي لإنقاذ موسمه، والدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي.