من يكون صاحب الهدف الـ 400..؟

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جدة- البلاد

توقفت عجلة دوري جميل للمحترفين عن الدوران مؤقتاً، بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 19، لانشغال الرباعي الآسيوية بمباريات دوري أبطال آسيا، وإقامة المباريات المتبقية من ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ومع انتهاء الجولة الـ 19 وصل عدد أهداف دوري جميل إلى الرقم 397، فيما ينتظر أن تشهد الجولة القادمة الهدف المئوي الرابع.وقد سجل البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال الهدف رقم 100 هذا الموسم،

وذلك في شباك الفيصلي بالجولة الرابعة. واليوناني إيوانيس فيتقاتزيديس “فيتفا” لاعب الأهلي سجل الهدف رقم 200 هذا الموسم، وذلك في شباك الفيصلي في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 11.أما البرازيلي إيفيرالدو ستوم لاعب الفيصلي فسجل الهدف رقم 300 هذا الموسم، وذلك في شباك القادسية في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 15. ومع انتظار الهدف المئوي الرابع هذا الموسم، هل ينجح اللاعبون المحليون في خطف الأسبقية من الأجانب، أم يواصل الأجانب تفوقهم في تسجيل الأهداف المئوية؟