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شعر- ضيف الله السميري

اينعت بك ربوع الذاكره من جنوب

واعترض لك هوى قلبي واخذتي هواه

كيف في مركب النسيان احصل ركوب

دون ما الد لك واحتاج سترة نجاه

سرك اللي تغزل به نسيم الهبوب

شي دونه من اظلاعي وشيً وراه

ماتسوّر عليه الصدر من كل صوب

غير مما تميز به على من سواه

مهجة الروح ماتعطى لـ كل مْحَبوب

فيه محبوب ايه وفيه محبوب آآه

والمشاريه تقتل لذة العشق نوب

لاتوصّل مدانا في الهوى منتهاه

كل شمسٍ تجلاّ مقتفيها الغروب

وكل صبحٍ يشعّ يزين وجه الحياه

ماورى دمحة الزله وغفر الذنوب

غير وجهٍ يبشر بالسعد من يراه

انتي الواقع اللي منه صعب الهروب

كل ما مر صوتك من جهه قلت هاااه