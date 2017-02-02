مهرجان الجنادرية 31 ينطلق علي سناب شات ليحول الزوار لمراسلين ..!

شارك عبر واتساب

أنه مهرجان المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” الذي افتتحه سمو خادم الحرمين الشريفين المللك سلمان بن عبدالعزيزـ حفظه الله ـ بالأمس.

وبناء عليه تزامناً مع إنطلاق المهرجان مساء الأمس الأربعاء أطلق حسابه الجديد علي موقع التواصل الاجتماعي سناب شات.

وقد أطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 31” حسابه في سناب شات تحت اسم “aljanadriafest” .

إذا حول حساب الجنادرية علي سناب شات الزوار إلي مراسلين:

مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد التغطيات الصحفية والتلفزيونية هي الوحيدة في نقل أحداث مهرجان الجنادرية هذا العام.

بل نشهد هذا العام دخول قوي للسوشيال ميديا دون الحاجة لمراسلين متخصصين في نقل الأحداث.

حيث أن الزوار سواء كانوا كبار أو صغار أصبحوا ناقلين للحدث لايف علي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساعد علي ذلك انتشار حسابات مهرجان الجنادرية 31 علي وسائل السوشيال ميديا أجمع.

لتجدها علي موقع توتير تغطي الأخبار لحظة بلحظة

ثم أختتم – حفظه الله – بزيارته لبعض أجنحة المهرجان الوطني للتراث والثقافة #الجنادرية_31 pic.twitter.com/hDay1qU4fv — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) February 1, 2017

وتجده المهرجان علي تطبيق إنستجرام هناك تغطية لحظية لصور المهرجان

#خادم_الحرمين_الشريفين_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز #افتتاح_الجنادرية٣١ #الجنادرية_٣١ #المهرجان_الوطني_للتراث_والثقافة #وزارة_الحرس_الوطني #المملكة_العربية_السعودية #سباق_الهجن # A photo posted by AljanadriaFest (@aljanadria) on Feb 1, 2017 at 7:17pm PST

ولا شك أن الجنادرية مناسبة وطنية مهمة منذ أن أقمته المملكة لأول مرة عام 1405 هـ /1985.

وكانت الدورة الأولى للمهرجان في 24 مارس 1985 لتظهر لنا كيف يمتزج فيها عبق التاريخ المجيد، ونتاج الحاضر الزاهر.