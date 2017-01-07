مهرجان الحمضيات يدفئ شتاء نجران

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نجران – البلاد

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، افتتاح مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، وذلك بمركز الأمير مشعل للفعاليات والمعارض بنجران .

وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المهرجان، ثم تجول في أرجاء المعرض المقام بهذه المناسبة الذي اشتمل على أركان لعدد من الجهات الحكومية المشاركة والشركات الزراعية والحرفيين والأسر المنتجة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن محتويات المعرض.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه فيلماً عن إنتاج الحمضيات في منطقة نجران وأبرز المواقع السياحية في المنطقة، بعدها ألقى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة المهندس محمد بن علي الشهري كلمة أوضح فيها أن منطقة نجران كان لها السبق في انتاج وزراعة الحمضيات في مناطق المملكة بدعم وتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حتى أصبحت زراعة الحمضيات في نجران تشهد تطوراً سريعاً مما شجع ذلك على الاستثمار والتنمية المستدامة في القطاع الزراعي والبيئي.

وأبان الشهري أن منطقة نجران تحتوي على أكثر من 8500 حيازة زراعية منها 5400 قطعة زراعية عبارة عن مخططات زراعية تقدر مساحتها بـ 27000 هكتار وما يقارب 700 ألف نخلة و 200 ألف شجرة حمضيات تقريباً و5600 بيت محمي تنتج الخضار بكافة أنواعها، كما يبلغ عدد مشاريع الدواجن القائمة 22 مشروعاً بالإضافة إلى 57 مشروعا تم توزيعها مؤخراً لتمثل هذه الثروة داعماً للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

بعد ذلك ألقى مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح كلمة عبر فيها عن تقديره لسمو أمير منطقة نجران على رعايته لمهرجان الحمضيات والاستثمار الزراعي ودعمه لقطاع الزراعة بالمنطقة.

وأبان أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تدعم هذا المهرجان وتحرص على تطويره لما له من أهمية كبيرة لدعم الزراعة والمزارعين في المنطقة وتشجيعهم على النهوض بزراعة الحمضيات والاهتمام بها.