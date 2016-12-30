مهرجان العسل الخامس بالعرضيات يشهد إقبالا خلال أيامه الأربعة

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شهد مهرجان العسل الخامس بمحافظة العرضيات لهذا العام إقبالاً فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة.

حيث تخطى عدد الزوار سبعة آلاف زائر خلال الأربعة أيام الماضية .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد بن أحمد القرني:-

أن زائري المهرجان استمتعوا بفعاليات المهرجان في ظل خدمات وتسهيلات مقدمة لهم.

من تيسير حركة المرور وتوفير المواقف المخصصة التي شهدت تنظيماً ومتابعة من قبل المرور والدوريات الأمنية .

وعد مهرجان العسل بمثابة النهضة الاقتصادية والسياحية للمنطقة.

بالإضافة للمهتمين بصناعة العسل والنحل حيث يسهم في تعزيز مكانة محافظة العرضيات كوجهة سياحية مميزة .

وتوفر خيارات متنوعة لزوارها وتنشيط الحركة السياحية .

وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة إلى محافظة العرضيات للاستمتاع بمقومات العرضيات السياحية وفعاليات المهرجان .

وبين القرني أن مهرجان العسل بمحافظة العرضيات حقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمحافظة من خلال مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية والعلمية والسياحية .

وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية منها والنهوض بصناعة العسل والنحل بالمملكة العربية السعودية بشكل عام ، وبمحافظة العرضيات خاصة و دعم منتجي العسل والنحل وتطوير مهاراتهم .

وأشار إلى أن المهرجان حرص على توفير أحدث مستلزمات النحل عربياَ ودولياً في مكان واحد.

و الاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات والإبداعات للخبراء المحليين والدوليين.

وتشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة لتسويق عسل النحالين ومنتجات النحل المختلفة وفتح أسواق جديدة.

وتوعية المستهلكين بمنتجات العسل والنحل ، ومعايير الجودة لتلك المنتجات .

كما يسعى إلى زيادة الثقافة لدى النحالين التي تُعد من أكبر المعوقات التي تواجه صناعة النحل وإنتاج العسل بالعرضيات .

وأضاف أن مهرجان العسل الخامس بمحافظة العرضيات استقطب فئات من أفراد المجتمع للعمل بصناعة العسل والنحل ومن جميع مناطق المملكة .

وذلك بهدف توفير أحدث مستلزمات النحل في مكان واحد .

بالإضافة إلى اطلاعهم على أحدث الأفكار والابتكارات والإبداعات للنحالين والخبراء المحليين وكذلك تسويق أعسال النحالين ومنتجات النحل المختلفة ، وتثقيفهم بتحسين طرق التعبئة والعرض لمنتجاتهم.

واعتبر القرني المهرجان فرصة لتعريف الزوار وتواصلهم مع نخبة من النحالين المميزين.

وتعريفهم بمختلف أنواع منتجات النحل وهواة تربية النحل .

لافتا إلى أن الفعاليات شملت إقامة أمسيات شعريه وثقافية وأدبية .

وأخرى رياضية ومحاضرات إرشادية في مجال تربية النَّحْل وطرق التسويق والمحافظة على سبل الإنتاج .