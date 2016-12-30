مهرجان العسل الخامس بالعرضيات يشهد إقبالا خلال أيامه الأربعة
شهد مهرجان العسل الخامس بمحافظة العرضيات لهذا العام إقبالاً فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة.
حيث تخطى عدد الزوار سبعة آلاف زائر خلال الأربعة أيام الماضية .
وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان محمد بن أحمد القرني:-
أن زائري المهرجان استمتعوا بفعاليات المهرجان في ظل خدمات وتسهيلات مقدمة لهم.
من تيسير حركة المرور وتوفير المواقف المخصصة التي شهدت تنظيماً ومتابعة من قبل المرور والدوريات الأمنية .
وعد مهرجان العسل بمثابة النهضة الاقتصادية والسياحية للمنطقة.
بالإضافة للمهتمين بصناعة العسل والنحل حيث يسهم في تعزيز مكانة محافظة العرضيات كوجهة سياحية مميزة .
وتوفر خيارات متنوعة لزوارها وتنشيط الحركة السياحية .
وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة إلى محافظة العرضيات للاستمتاع بمقومات العرضيات السياحية وفعاليات المهرجان .
وبين القرني أن مهرجان العسل بمحافظة العرضيات حقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمحافظة من خلال مشاركة المجتمع المحلي في الأنشطة الاقتصادية والعلمية والسياحية .
وتحقيق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية منها والنهوض بصناعة العسل والنحل بالمملكة العربية السعودية بشكل عام ، وبمحافظة العرضيات خاصة و دعم منتجي العسل والنحل وتطوير مهاراتهم .
وأشار إلى أن المهرجان حرص على توفير أحدث مستلزمات النحل عربياَ ودولياً في مكان واحد.
و الاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات والإبداعات للخبراء المحليين والدوليين.
وتشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة لتسويق عسل النحالين ومنتجات النحل المختلفة وفتح أسواق جديدة.
وتوعية المستهلكين بمنتجات العسل والنحل ، ومعايير الجودة لتلك المنتجات .
كما يسعى إلى زيادة الثقافة لدى النحالين التي تُعد من أكبر المعوقات التي تواجه صناعة النحل وإنتاج العسل بالعرضيات .
وأضاف أن مهرجان العسل الخامس بمحافظة العرضيات استقطب فئات من أفراد المجتمع للعمل بصناعة العسل والنحل ومن جميع مناطق المملكة .
وذلك بهدف توفير أحدث مستلزمات النحل في مكان واحد .
بالإضافة إلى اطلاعهم على أحدث الأفكار والابتكارات والإبداعات للنحالين والخبراء المحليين وكذلك تسويق أعسال النحالين ومنتجات النحل المختلفة ، وتثقيفهم بتحسين طرق التعبئة والعرض لمنتجاتهم.
واعتبر القرني المهرجان فرصة لتعريف الزوار وتواصلهم مع نخبة من النحالين المميزين.
وتعريفهم بمختلف أنواع منتجات النحل وهواة تربية النحل .
لافتا إلى أن الفعاليات شملت إقامة أمسيات شعريه وثقافية وأدبية .
وأخرى رياضية ومحاضرات إرشادية في مجال تربية النَّحْل وطرق التسويق والمحافظة على سبل الإنتاج .
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