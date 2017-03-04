مهرجان الفراولة بالبكيرية يواصل فعالياته مستعرضاً مشروع الطاقة الشمسية المستخدم في حديقة الفراولة

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يواصل مهرجان الفراولة بمحافظة البكيرية فعالياته بمجموعة من البرامج التي تقام على هامش الفعاليات.

حيث يستعرض المهرجان لزواره كيفية العمل والتطوير على استخدامات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) ليستفاد منها في المستقبل .

بإضاءة حديقة الفراولة وعدد من ردهات المهرجان بالطاقة الشمسية .

وأوضح رئيس اللجان العاملة المهندس حمد اللحيدان :

أن مشروع الطاقة الشمسية المستخدم في حديقة الفراولة حقق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والتجارية باعتماد منهجية مستدامة في مجال السياحة والزراعة البيئية .