مهرجان الفرق المسرحية الرابع يختتم فعالياته بالرياض

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الرياض – البلاد

اختتمت مساء الثلاثاء الماضي فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرق المسرحية الذي أقيم على مدى أسبوع ، وذلك في كلية المدربين التقنيين في الرياض.

وتضمن الحفل الختامي عرضاً مرئياً جمع مختلف العروض التي تم تقديمها في المهرجان ، بعد ذلك تم تقديم أوبريت (أغلى عشق) الذي تناول مبادئ الانتماء واستثمار طاقة الشباب في الدفع بعجلة التطوير والتنمية في الوطن ، من تأليف وإخراج فهد الحوشاني وأداء الفنان الشاب زياد القاضي ومجموعة من الشباب الموهوبين .

ثم كرمت الشخصية التي تم اختيارها لهذا العام نظير جهوده في المجال الثقافي والمسرحي الدكتور سامي الجمعان ، ثم كرمت لجنة التحكيم التي تولت تقييم الأعمال ، والمكونة من الأديب عبدالعزيز الصقعبي والدكتور نايف خلف والمؤلف المسرحي مشعل الرشيد ، واللجان العاملة في المهرجان .

عقب ذلك تم إعلان وتكريم الفائزين بدءاً من مسابقة طلاب المدارس ، ومن ثم الفرق المشاركة في المهرجان ، وقد ذهبت جائزة أفضل تأليف في المهرجان إلى عبدالله الشماخ من مكتب هيئة الرياضة بنجران عن مسرحية (شطرنج) كما حقق عرض (غارة) لمكتب جدة جائزة أفضل سينوغرافيا ، وذهبت جائزة أفضل عرض لمسرحية (ليس إلا) لمكتب الهيئة بالأحساء .

واختتمت لجنة التحكيم إعلان النتائج بتوجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على رعايتها لهذا المهرجان ، ثم قدمت التوصيات التي دعت إلى تثبيت موعد المهرجان في مدينة الرياض ، وأن تكون المشاركة للأعمال الأفضل حتى ولو اقتضى ذلك إقامة تصفيات في كل منطقة .

وأوصت اللجنة بتهيئة المسرح المناسب بجميع الإمكانيات التي يحتاجها العرض ، وبتشجيع الشباب على كتابة المسرحيات وطباعة النصوص المسرحية الجيدة ، بما في ذلك النصوص الفائزة في هذه الدورة والدورات السابقة .

ودعت اللجنة إلى دعم مسرح الشباب وترشيح الأعمال الفائزة للمشاركة في المهرجانات الشبابية العربية ، وأن تكون كافة المشاركات في مجال التمثيل والتأليف والإخراج لمسرحيين دون سن السابعة والعشرين ، وذلك تشجيعاً للشباب المسرحي .