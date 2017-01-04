مهرجان الفرق المسرحية الرابع يختتم فعالياته

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اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرق المسرحية الذي أقيم على مدى أسبوع ، وذلك في كلية المدربين التقنيين في الرياض .

وتضمن الحفل الختامي عرضاً مرئياً جمع مختلف العروض التي تم تقديمها في المهرجان .

بعد ذلك تم تقديم أوبريت ( أغلى عشق ) الذي تناول مبادئ الانتماء واستثمار طاقة الشباب في الدفع بعجلة التطوير والتنمية في الوطن .

من تأليف وإخراج فهد الحوشاني وأداء الفنان الشاب زياد القاضي ومجموعة من الشباب الموهوبين .

ثم كرمت الشخصية التي تم اختيارها لهذا العام نظير جهوده في المجال الثقافي والمسرحي الدكتور سامي الجمعان.

ثم كرمت لجنة التحكيم التي تولت تقييم الأعمال والمكونة من الأديب عبدالعزيز الصقعبي والدكتور نايف خلف والمؤلف المسرحي مشعل الرشيد ، واللجان العاملة في المهرجان .

عقب ذلك تم إعلان وتكريم الفائزين بدءاً من مسابقة طلاب المدارس.

ومن ثم الفرق المشاركة في المهرجان ، وقد ذهبت جائزة أفضل تأليف في المهرجان إلى عبدالله الشماخ من مكتب هيئة الرياضة بنجران عن مسرحية (شطرنج) .

كما حقق عرض (غارة) لمكتب جدة جائزة أفضل سينوغرافيا ، وذهبت جائزة أفضل عرض لمسرحية ( ليس إلا ) لمكتب الهيئة بالأحساء .

واختتمت لجنة التحكيم إعلان النتائج بتوجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة على رعايتها لهذا المهرجان.

ثم قدمت التوصيات التي دعت إلى تثبيت موعد المهرجان في مدينة الرياض.

وأن تكون المشاركة للأعمال الأفضل حتى ولو اقتضى ذلك إقامة تصفيات في كل منطقة .

وأوصت اللجنة بتهيئة المسرح المناسب بجميع الإمكانيات التي يحتاجها العرض .

وبتشجيع الشباب على كتابة المسرحيات وطباعة النصوص المسرحية الجيدة ، بما في ذلك النصوص الفائزة في هذه الدورة والدورات السابقة .

ودعت اللجنة إلى دعم مسرح الشباب وترشيح الأعمال الفائزة للمشاركة في المهرجانات الشبابية العربية .

وأن تكون كافة المشاركات في مجال التمثيل والتأليف والإخراج لمسرحيين دون سن السابعة والعشرين ، وذلك تشجيعاً للشباب المسرحي .