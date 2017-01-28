مهرجان المسرح العربي..طفرة مسرحية فنا وإنسانا وفكرا

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الجزائر- هايل المذابي

اختتمت العروض المسرحية المتنافسة على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بتتويج العرض المسرحي المغربي “خريف” بجائزة أفضل عرض مسرحي للعام 2017 ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته التاسعة المنعقد بمدينتي وهران ومستغانم بالجزائر 10 – 19 يناير 2017م.

وتنوعت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي بشكل أوسع وكبير من كل الدورات السابقة حيث شمل على مدار تسعة أيام أنشطة وندوات فكرية وورش عمل و تكريم وعروض مسرحية قدمت تنافساً كبيراً وخلّاقاً .

وكان اليوم الأول من المهرجان قد بدئ بحفل الافتتاح الذي استهل برسالة اليوم العربي للمسرح 2017 وألقاها بمناسبة العاشر من يناير اليوم العربي للمسرح الفنان الأردني حاتم السيد وألقيت بالنيابة عنه ثم أعاد إلقاءها في حفل الاختتام 19 يناير ليلة تتويج خريف المغربية بالجائزة.

وشملت فعاليات مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالشارقة و يمثل تقليدا سنويا تلتزم به على مستوى الوطن العربي وبالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة والاعلام بالجزائر عروضا مسرحية كبيرة تم استيعابها ضمن برنامج المهرجان و كانت كالتالي : 8 عروض خاصة عرضت في المهرجان و8 عروض مسرحية تنافست على جائزة القاسمي و 4 عروض التي تبناها المهرجان ضمن المسار الثالث (التنمية و الترقية) تميزت بتوجهها للمعاقين والتراث والمرأة قدمتها فرق مسرحية من الجزائر وعُمان والسعودية والسودان وبالإضافة إلى عروض محلية من مسرح الشارع نظمها ديوان الثقافة والاعلام بالجزائر وثمانية عروض قدمها المسرح الجامعي.

ندوات فكرية:

وقدمت ضمن أعمال المهرجان مجموعة من الندوات الفكرية هدفت إلى تجديد روح المؤتمر الفكري الذي ينطلق من خلال المجال الفكري في الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي (دورة عز الدين مجوبي) إلى أفق جديد في صياغة الندوات، من خلال الندوات المحكمة (أربع ندوات) والندوات التطبيقية (ندوتان) وملتقيات اختصاصية (ثلاثة ملتقيات) والورش التدريبية (خمس دورات) أشرف عليها الإشراف العام مسؤول المجال : د . يوسف عايدابي ونسق وتابع لها عبد الناصر خلاف و أ .عمر فطموش..

وكانت الندوات المحكمة وعددها أربع ندوات تبنت الأولى أفضل ثلاثة من المتنافسين في مسابقة البحث العلمي المسرحي وإصدار نتيجة الفوز بالمراتب الثلاث والثانية عن أفضل ثلاثة من المؤلفين المتسابقين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل وإصدار نتيجة الفوز بالمراتب الثلاث والثالثة عن أفضل ثلاثة من المؤلفين المتسابقين في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار وإصدار نتيجة الفوز بالمراتب الثلاث انتهاءا بندوة حسم الأمر في الحلقة الثانية من المناظرة العلمية التي بدأت عام 2014 (في الدورة السادسة) حول “ريادة النص العربي بين مارون النقاش وابراهام دانينوس” والتي تناظر فيها بشكل رئيسي الدكتور سيد علي اسماعيل من مصر، والدكتور مخلوف بو كروح من الجزائر.

وشملت الندوات أيضا مجموعة متنوعة وواسعة الأفق والأهداف منها ما طرح حول سؤال القطيعة والاغتيال وشهادات و مشاهد .

وأما الملتقيات الاختصاصية فكانت ملتقى نجوم التمثيل الجامعي الجزائري عقدت في مستغانم و ملتقى المسارح الجهوية الجزائرية وملتقى المهرجانات المستضافة.

ورشة النص المسرحي “الموجه للكبار” بعد التأليف. الورشة الخاصة بالمسرح مع المكفوفين. تجربتان من الجزائر وسلطنة عُمان. الورشة الخاصة بالمسرح السعودي التغيير الاجتماعي. الورشة الخاصة بالمسرح السوداني العمل على التراث. ورشة المسرح الموجهة للأطفال من 6 إلى 12 سنة.

كما و قدت ندوات أيضا تتبع المؤتمر الفكري و جميعها في مستغانم وكانت ندوة شهيد المسرح الجزائري عز الدين مجوبي. ندوة شهيد المسرح الجزائري عبد القادر علولة. ندوة في النقد المسرحي لصالح كلية الآداب والفنون. ندوة في التلقي والجماليات البصرية لصالح كلية الآداب والفنون.

وقدمت في اليوم السادس والسابع ندوتان محكمتان أُعلن فيهما الفائزون بالمراتب الثلاث في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار للعام 2016. ولجنة تحكيم المسابقة للعام 2016 أ . بوكثير دومة – تونس. أ . مفلح العدوان – الأردن. بالإضافة إلى الناقد د .

مصطفى سليم – مصر. إدارة الندوة : د . أنوال طامر – الجزائر و أما المتنافسون فهم 1. سعيد حامد شحاتة – مصر.2. هزاع ضامن البراري – الأردن.3.محمود محمد القليني – مصر.4. البوصيري عبد الله – ليبيا.

وبالمثل تم تحديد مراتب الفائزين الثلاثة في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال للعام 2016. بلجنة تحكيم المسابقة للعام 2016 د. أياد السلامي – العراق. و أ . فتحي عبد الرحمن – فلسطين. وشارك فيها الناقد : أ . منصور العمايرة – الأردن. و إدارة الندوة : د . أحمد منور – الجزائر.

و كان المتنافسون فيها : 1. كنزة مباركي – الجزائر.2. محمد أحمد مستجاب – مصر3. د . مصطفى عبد الفتاح – سوريا. 4. دحو فروج – الجزائر.

وستحتضن تونس خلال العام القادم 2018 الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي.