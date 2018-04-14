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مهرجان الورد الطائفي الـ 14 يبرز دور الأسر المنتجة

كتبه امينة حسنيaccess_time28 / رجب / 1439 هـ      14 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

استطاع مهرجان الورد الطائفي في نسخته الـ 14 أن يبرز دور الأسر المنتجة من خلال دعم الغرفة التجارية بالطائف ممثلة بمركز سيدات الأعمال .

وأكدت نائب أمين عام غرفة الطائف منى الزهراني، أنه تم تخصيص مواقع مناسبة للأسر المنتجة المشاركة البالغ عددها 10 أسرة منتجة.

تنوعت منتجاتها بين الأكلات الشعبية، والمشروبات الباردة والمستحضرات التجميلية ومنتجات الورد الطائفي، وغيرها من المستلزمات والمشغولات النسائية.

وبينت أن مركز سيدات الأعمال حرص من خلال مشاركته لإبراز دوره في دعم الأسر المنتجة.

وتحفيز السيدات لتأسيس الاستثمارات المنزلية وتأصيل التراث الوطني وإيحاد منافذ تسويقية جديدة, وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال.

امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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