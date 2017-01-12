مهرجان ترفيهي لضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة

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مكة المكرمة- البلاد

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يومًا مفتوحًا وسط منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج الثقافية والترفيهية، لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، وذلك في قرية الكر السياحية .

وشهد اليوم المفتوح، تنظيم العديد من المسابقات الثقافية ومشاركة الضيوف بعدد من تلاوة آيات من القرآن الكريم، والمشاركة بقصائد جسدت حبهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين .

كما صعد الضيوف إلى الهدا عبر التلفريك، وشاهدوا المناظر الرائعة للأودية والجبال؛ وحرص منسقو اليوم المفتوح أن تسهم هذه البرامج والأنشطة في تعزيز اللحمة الإسلامية، وبناء علاقات بين الضيوف، تحقيقًا لمبدأ الأخوّة الإسلامية .

وكان الضيوف قد اطلعوا قبيل وصولهم للقرية السياحية بالكر على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى، وزاروا جبل الرحمة في مشعر عرفات.

وأعرب مدير إدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بكاليكوت بالهند الدكتور حسين أبو بكر كويا مدوور، عن سعادته بما رآه في البرنامج، مثمنًا للقائمين على البرنامج، إتاحتهم الفرصة لمشاركة الضيوف في البرنامج، وبثّ روح التنافس الشريف فيما بينهم .

ونوّه الأمين العام لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله المدلج من جهته، بدعم ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، لجميع الفعاليات المميزة؛ من أجل أن يكون برنامجاً مميزاً، وهو ما ينعكس على أنشطة وفعاليات البرنامج من حيث تنوعها في محطته الأولى في المدينة المنورة ومكة المكرمة، لافتاً الانتباه إلى أن مهرجان اليوم المفتوح يهدف إلى إضفاء جو من المتعة والترفيه للضيوف خلال إقامتهم عبر البرامج والمناشط المختلفة .