مهرجان ربيع البدائع 38 يواصل فعالياته

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يواصل مهرجان ربيع البدائع 38 فعالياته الذي تنظمه بلدية البدائع في الدائري الشرقي بالمحافظة وفي منتزهات الغضا.

بعروض متنوعة، شاركت فيها بعض القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص .

وتضمنت الفعاليات عروض خاصة للأطفال، ورياضية منها الطيران الشراعي.

فيما نظمت جمعية فتاة البدائع في تنظيم سوق الأسر المنتجة للتعريف بإعمالهن وعرض منتجاتهن .

وحرصت اللجنة المنظمة على إبراز الدور التثقيفي والتوعية الدينية والتحذير من خطر الإرهاب.

من خلال إقامة دروس ومحاضرات لعدد من المشايخ ورجال الثقافة بتنظيم من مكتب الدعوة والإرشاد في البدائع ولجنة الثقافة بالمحافظة .

وتخلل المهرجان معارض للكلية التقنية ، وتعليم البدائع والقطاع الصحي .

وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجمعية الخيرية وجمعية فتاة البدائع ولجنة التنمية الأهلية ونادي البدائع.

وركن الحرف اليدوية والتصوير الفوتوغرافي وغيرها .

حيث أعطت هذه الأركان معلومات إضافية للحضور عن الدور الذي تقوم به هذه القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة .

كما شارك عدد من المنشدين على مسرح المهرجان بلوحات إنشادية .

وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان عبدالله العبودي أن المهرجان يستمر حتى الاثنين القادم بمزيد من العروض المشوّقة .

مؤكدا سعي المنظمين في المهرجان الى الوصول إلى ذائقة كل الزوار، وأن تكون الفعاليات موزعة على جميع مواقع المهرجان .