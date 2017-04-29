مهرجان ربيع الكامل يجذب الأهالي

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الكامل – عبدالهادي المالكي

دشن محافظ الكامل الأستاذ عايد بن محمد المدرع القحطاني ، فعاليات مهرجان (ربيع الكامل) الثاني الذي أقيم بالساحة الشعبية بحضور رؤساء الدوائر الحكومية ومستشار هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة الدكتور هشام مدني ومشايخ وأعيان المحافظة وجمع غفير من المواطنين .

بعد ذلك تحدث راعي الحفل الرسمي محافظ الكامل ، حيث ذكر أنه سعيد بهذا المهرجان وبالفعاليات المقامة ، وبالحضور الكبير مختتما حديثه بالشكر لجميع من دعم ونفذ وساهم وحضر المهرجان .

من ناحية أخرى قال الدكتور سعود السلمي عضو لجنة السياحة بالكامل ،إن المهرجان يعد نقلة كبيرة للسياحة في المحافظة مشيراً إلى أن هذا العام افضل من سابقه والسنوات القادمة سوف تكون أفضل – بمشيئة الله – ، وقدم شكره لمستشار السياحة بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ هشام مدني على تشريفه وحضوره ودعمه للمهرجان .

مستشار هيئة السياحة الدكتور هشام مدني سجل إعجابه بمحافظة الكامل وأبنائها الذين يعملون لمصلحة المنطقة ورقيها مشيدا بتعاونهم على انجاح المهرجان .

واشتملت الفعاليات على عدد من القصائد الشعرية ، حيث ابتدأها الشاعر مرزوق بن غازي بقصيدة ثم قصيدة أخرى للشاعر يوسف بن طلق السلمي ، وتبعه بعد ذلك الشاعر رزيق بن ضامن السلمي والشاعر دخيل الله السلمي .

كما ألقى رئيس المجلس البلدي السابق الشيخ رويبح السلمي كلمة بهذه المناسبة ، شكر فيها اللجان المنظمة وعلى رأسهم محافظ الكامل ، وأعقبها كلمة أهالي المحافظة حيث ألقاها نيابة عنهم مدير مكتب التعليم بمحافظة الكامل الأستاذ معلى عالي السلمي ، الذي أثنى على العمل التطوعي ونموه وتسابق أبناء المحافظة عليه ، كما قدم شكره لكل من وقف خلف هذا المهرجان ابتداءً من محافظ الكامل واللجنة السياحية ، وخص رجال الأعمال بالشكر ، وشركة الكامل الداعمة للمهرجان ، وجميع المشاركين والداعمين ، مشيرا أن محافظة الكامل تزخر بالعديد من الآثار التاريخية التي سترى النور قريبا .

وقد تم تخصيص محلات لبيع المنتجات المحلية من تقديم الأسر المنتجة ، كذلك اشتمل الحفل على مقرين للرجال وللنساء ، واختتمت الأمسية بأوبريت قدمه كل من : صوت الحجاز ، عبدالوهاب البقيلي ، وفيصل نامي ، من كلمات الشاعر ضيف الله السلمي ومحاورة شعرية.

المهرجان أشرف على تنظيمه لجنة السياحة بمحافظة الكامل فيما قام بتنفيذه مجموعة البيرق الإعلامية والتي حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ الحفل واخراجه بالمظهر المناسب.

يشار إلى أن الفعاليات تستمر لمدة أسبوعين وتتنوع مابين المحاورات والأمسيات الشعرية والمسابقات والدورات التدريبية وكذلك مسرح للأطفال وأماكن للتسوق.