مهرجان (ربيع جدة) يطبق المعايير البيئية العالمية

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جدة – واس

تستعد محافظة جدة لإطلاق “مهرجان ربيع جدة 38 ” حيث تم بناء أول مدينة نموذجية للمهرجانات في شمال المحافظة على مساحة 50 ألف متر مربع , لاستضافة هذا الحدث الذي يستمر لمدة 30 يوما.

ويأتي المهرجان في إطار جهود جمعية مراكز الأحياء بالمحافظة في أن تصبح مدينة جدة متربعة على عرش السياحة المحلية والخليجية والعربية والعالمية بفضل الجهود الدائمة والرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .

وعدّت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو راس مهرجان ربيع جدة أول مهرجان يُطبق المعايير البيئية العالمية ،مشيرة إلى أن الجمعية ستُطلق مبادرتها في مجال المحافظة على البيئة من خلال عِدة أنشطة توعوية بيئية.

ويسعى المهرجان إلى جانب تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة , إلى أن يكون تجربة نوعية جديدة ثرية وخصبة بحيث سيشهد فعاليات جديدة منوعة مابين الترفيهية ، والثقافية ، والمجتمعية تحدث لأول مرة منذ انطلاقة المهرجانات.