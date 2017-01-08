أمير منطقة مكة المكرمة يوافق على إقامة مهرجان ربيع جدة 38

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وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على إقامة مهرجان ربيع جدة 38 خلال إجازة الربيع لهذا العام، تحت إشراف جمعية مراكز الأحياء في محافظة جدة.

وأعرب الأمين العام للجمعية المهندس حسن الزهراني، عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس

إدارة الجمعية على موافقته إقامة المهرجان، منوهاً بدعم ومتابعة محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي للجمعية

الأمير مشعل بن ماجد، لجمـيع الفعاليات المميزة من أجل أن تكون مدينة جدة رائدة محلياً وعالمياً

وهو ما ينعكس على جوانب الحياة المجتمعية المتوافقة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأبان أن إقامة مهرجان ربيع جدة 38 يهدف إلى إضفاء جو المتعة والترفيه خلال الإجازة عبر برامج ومناشط

تستهدف الأسرة والطفل لقضاء إجازة تنسجم مع العادات والتقاليد

وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تُسهم في شغل أوقات الشباب والفتيات بما ينفعهم

وإقامة البرامج المجتمعية والترفيهية والمسابقات، إلى جانب إقامة معارض التسوق ضمن موقع المهرجان

الذي سيقام على مساحة 50 ألف متراً مربعاً على طريق الملك عبدالعزيز.

من جانبه أشار رئيس لجنة تنفيذ المهرجان سعد الحارثي إلى أنه تم اكتمال أكثر من 70% من موقع المهرجان

بمتابعة وتوجيه من صاحب السمو الأمير مشعل بن فهد الفيصل رئيس اللجنة المنظمة

وكشف عن تشكيل 20 لجنة لتوزيع المهام والإشراف على المهرجان

وأوضح أن إدارة المهرجان بدأت في الترتيب والتواصل مع القطاعات المختلفة ذات الصلة بالمهرجان.