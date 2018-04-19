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مهرجان للألوان في جدة

كتبه albilad_adminaccess_time3 / شعبان / 1439 هـ      19 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

إذا كنت من هواة اللعب بالألوان، فأنت بالتأكيد مدعو للمشاركة في فعاليات مهرجان الألوان على مستوى المنطقة الغربية، وذلك بطريق الملك عبدالعزيز بجدة، للعب بألوان الهولي في بيئة تفاعلية لجميع الفئات العمرية.

ويضم المهرجان بعض الفقرات الأخرى، منها “جدارية الفن الجرافيتي”، و”رياضة الزومبا”، و”عروض الأضواء”.

وقالت مدير عام المهرجان أبرار شلبية: إن الحدث الذي سيستمر 3 أيام، ويبدأ اليوم الخميس، ويشمل 4 مناطق رئيسية: الأولى العروض الترفيهية التي ستمنح الزوار تجربة استثنائية، والثانية منطقة الفن وسيتم من خلالها استقطاب المواهب الفنية من جميع انحاء المملكة لعرض لوحاتهم، وتوفير الرسم الحي للحضور، ومنطقة اخرى للأطفال للعب بألوان الهولي، ورسم الوجوه،

وتسلق الجدران والتعلق بالحبال والخيام الهوائية، وعرض الدمى الذي يجمع بين التعليم والمرح وعالم سمسم، إضافة الى توفير منطقة مخصصة للشباب، للتنافس بتشكيل فرق شبابية، وتجربة الألعاب بطريقة مختلفة كلعبة” لودوا ستار” الشهيرة.

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