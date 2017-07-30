مهرجان من أجل مكة ينثر الفرح في قلوب أبناء المرابطين

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أدخل مهرجان من أجل مكة التوعوي الخامس الفرح والسرور في نفوس أسر وذوي المرابطين في الحد الجنوبي وذلك في حفل تكريمي أقيم أمس بهذه المناسبة في صورة تعزز المسؤولية الاجتماعية وترسخ مفهوم الانتماء الوطني مما يدلل على الترابط الحقيقي بين مختلف شرائح المجتمع فلم يقتصر دور المهرجان على توعية المجتمع وإدخال الفرح والسرور بفعالياته المقامة على أرض المهرجان بل تعدى ذلك لينطلق من قلب المهرجان إلى قلوب أبناء المرابطين بالحد الجنوبي لهؤلاء الأبطال الذين وهبوا أرواحهم خدمة لهذا الوطن والدفاع عن حدوده بكل غالٍ ونفيس فيما نثر 20 تشكيلياً ابداعاتهم عبر الرسم المباشر عن أبطال الحد الجنوبي معبرين في لوحاتهم عن الاعتزاز بالجنود المرابطين في الحد الجنوبي.

وقال مدير المهرجان صالح العتيبي أن هذه المساهمة ولو بالقليل لأبناء المرابطين بالحد الجنوبي الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن الغالي، وهذا أقل ما نقدمه لهم مبيناأن هذه البادرة تعتبر لفتة لمثل هذه السواعد المرابطة ، والذين جندوا نفوسهم ليكونوا أعيناً تحرس الوطن وتدافع عن أراضيه فهم يستحقون مثل هذه الوقفة مبيناً أن الفعالية شهدت تنافساً بين 20 فناناً وفنانة تشكيلية لتجسيد لوحات فنية عن الحد الجنوبي فيما شهد المهرجان البارحة نحو 3000 زائر.

من جهته أوضح احمد المسعودي مدير العلاقات العامة المكلف بأمانة العاصمة المقدسة أن الأمانة وفرت كافة الخدمات والتسهيلات لضيوف وزوار المهرجان.

مرتبط