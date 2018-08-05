مهرجان ولي العهد للهجن يعلن زيادة أشواط المهرجان

نظراً للإقبال الكبير من المشاركين وتلبية لرغبات ملاك الهجن

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن عن زيادة أشواط المهرجان ليصبح مجمل الأشواط 781 شوط وذلك نظراً للإقبال الكبير من المشاركين وتلبية لرغبات ملاك الهجن .

وأوضحت اللجنة المنظمة للمهرجان بأن المهرجان سينطلق يوم السبت 29 ذو القعدة 1439 هـ في ميدان محافظة الطائف للهجن ،

وبينت اللجنة أنه تم إضافة 5 أشواط مفتوحة ضمن الأشواط الصباحية و 5 أشواط عامة لفترة المساء لأشواط المفاريد والحقائق واللقايا والجذاع (بكار، قعدان) ، كذلك تم إضافة أربع أشواط مفتوحة لفترة الصباح وأربع أشواط عامة لفترة المساء للثنايا والحيل والزمول وذلك ضمن الأشواط التنشيطية الأولى والثانية .

وأضافت اللجنة أنه تم زيادة المسافة إلى 2 كيلو متر بدلاً من 1.5 كيلو متر لسن المفاريد .

وأكدت اللجنة المنظمة بأن أوقات إنطلاق الأشواط التنشيطية للفترة الصباحية تبدأ الساعة الخامسة والنصف ، والأشواط المسائية تنطلق في الخامسة عصراً.

ودعت اللجنة المنظمة المشاركين لزيارة الرابط التالي http://scrf.sa/cpcf1.pdf للاطلاع على كامل التفاصيل ومواعيد انطلاق الأشواط