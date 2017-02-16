مهلة لأصحاب مظلات السيارات المخالفة بتبوك

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تبــوك ــ سعـــــد الشهــــراني

دعت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة التنمية العمرانية جميع المواطنين والمقيمين من سكان مدينة تبوك إلى ضرورة إزالة مظلات السيارات المخالفة. وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان بأن الأمانة وحرصاً منها على المحافظة على المرافق العامة من أرصفة وممرات مشاة وحدائق وحرصاً منها كذلك على القضاء على الممارسات التي تؤدي إلى تشويه الصورة الحضرية لمدينة تبوك , فإنها تهيب بجميع المواطنين والذين سبق وأن قاموا بتركيب مظلات لسياراتهم أمام منازلهم على الأرصفة وممرات المشاة وفي المرافق العامة بضرورة إزالتها في مدة أقصاها شهر ، تبدأ من يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٥/٢٢هـ.

وأوضح المهندس الغبان بأن الأمانة ستبدأ مباشرة وفور انتهاء المهلة المحددة ، بإزالة جميع المظلات المخالفة ومصادرتها.. موضحاً في الوقت ذاته بأن المخالف سيتحمل كافة تكاليف الإزالة بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وفق ما جاء في لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.