مهلة لتغيير الواجهات القابلة للحريق

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الرياض- البلاد

أمهلت المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب المباني قيد الإنشاء المكسوة بألواح الألمنيوم “الكلادينج” غير المقاومة للحريق عاماً كاملاً لتغييرها بأخرى مقاومة للحريق.

وأوضحت مصادر، أن المديرية العامة حددت 3 إجراءات للتعامل مع المباني المكسوة بألواح الألمنيوم بمراحلها كافة، من بينها إلزام أصحاب المشاريع القائمة التي لديها ترخيص سابق، بتوقيع إقرارات موثقة عند التجديد بالالتزام بما يصدر من تشريعات لاحقة لمعالجة هذه الألواح ،

مشيرة إلى أن المشاريع التي لم تنتهِ تراخيصها أو يكتمل إنشاؤها سيتم إلزام مالكيها بإقرارات أيضاً لتغيير ألواح الألمنيوم، وأما المشاريع قيد الإنشاء، فسيتم إيقاف استخدام تركيب الألمنيوم فيها، ولن يحصل مالكوها على تراخيص إلا بعد إحضار شهادة تؤكد مقاومة هذه الألواح للحريق.