مهند يقترب من العودة والصليبي يُغيب عبدالله

جدة-عبدالعزيز عركوك- سلطان الأسمري

أغلقت إدارة النادي الاهلي تدريبات الفريق أمس على ملعب النادي، بإشراف المدير الفني الأرجنتيني بابلو غويدي، وذلك في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد مساء الأحد المقبل بالجوهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هذا وقد بدأت إدارة الفريق والجهاز الفني في الاستعداد الفعلي للقاء الأحد المقبل المرتقب ، من ناحية أخرى نفى مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للنادي الأهلي سالم الأحمدي كافة الأقاويل التي أشيعت خلال الساعات الماضية عن أنباء خروج بعض نجوم الفريق خارج أسوار القلعة الخضراء قائلا:

إن جميع ما يثار يظل تحت طائلة الأوهام- حسب تعبيره – مؤكدا في الوقت نفسه أن إدارة النادي الأهلي التي يقود دفتها ماجد النفيعي لم ولن تفرط في أي نجم من نجوم الأهلي .

جاء ذلك بعد أن كثرت الأقاويل عن خلاف مهاجم الفريق مهند عسيري مع إدارة الكرة، وقد نفي الأحمدي الاستغناء عن اللاعب أو مقايضته مع أي لاعب في أي ناد آخر ،

وكشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي لـ ” البلاد” عن اقتراب حل الأزمة بين اللاعب وإدارة النادي خلال الساعات القادمة، وأن التركيز في الوقت الحالي منصب نحو لقاء الديربي القادم، وسيكون بعدها لكل حادث حديث .

وعلى الجانب الاتحادي، زادت ظروف الاتحاد سوءا بعد تأكد إصابة مدافعه طارق عبدالله بقطع في الرباط الصليبي بعد تضارب التقارير السابقة؛ حيث من المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم. حيث من المقرر أن يجري عملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة. جاء ذلك قبل أيام من ديربي الغربية المنتظر، والمقرر له الأحد القادم ،وكان المدرب بيلتش قد منح اللاعبين راحة من مران الأمس،

وعلى ذات الصعيد، طالبت إدارة نادي الاتحاد بالاستفادة من إقامة مباراة الديربي على أرضها بالحصول على نسبة 70% من حصة المدرجات لصالح جماهيرهم، مقابل 30% للأهلي، ومن المقرر أن تبدأ منصة مكاني طرح التذاكر للجماهير اليوم. من جانب آخر، وقع أمس اللاعب الشاب حسين الهاجوج في مكتب هيئة الرياضة بجدة كلاعب هاوٍ في صفوف الاتحاد، وبذلك يحق له المشاركة مع فريقه الجديد اعتبارا من مواجهة الأهلي القادمة.