مواجهات قارية حاسمة لتحديد المتأهلين لكأس العالم للأندية

البلاد- وكالات

يترقب عشاق الساحرة المستديرة خلال شهر نوفمبر الجاري اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 12 – 22 ديسمبر المقبل، وتقام مبارياتها على ملعبي مدينة زايد الرياضية، وهزاع بن زايد بمدينتي أبوظبي والعين.

وتتحدد هوية بطل القارة الإفريقية عندما يستضيف فريق الترجي الرياضي التونسي نظيره الأهلي المصري غداً الجمعة على استاد رادس، وذلك في إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، حيث شهدت مباراة الذهاب تفوق الأهلي بنتيجة 3-1 ما يحتم على فريق الترجي تقديم مباراة استثنائية حال رغبته في التواجد في مونديال الأندية

وسيحظى الفريق التونسي بدعم جماهيري غفير، على أمل استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ العام 2011، فيما يسعى فريق الأهلي المصري للظفر باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ العام 2013 ومن أجل التواجد في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

وآسيويا، يلتقي بعد غدٍ السبت على ملعب آزادي، بيرسبوليس الإيراني وكاشيما إنتلرز الياباني الذي تفوق ذهاباً بنتيجة 2-0، حيث تبدو فرصة الفريق الياباني أكبر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه إلا إذا كان للفريق الإيراني رأي آخر.

وتأهل الفريق الإيراني إلى هذه المرحلة من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، لذا فالفوز بلقب البطولة سيمثل إنجازاً غير مسبوقاً للفريق.

أما بخصوص فريق كاشيما إنتلرز فهو ليس بغريب عن أجواء البطولة العالمية، حيث خاض المباراة النهائية في نسخة 2016 ضد الفريق الملكي ريال مدريد الذي تفوق بنتيجة 4-2 حاصداً اللقب.

وتتجه الأنظار يوم الأحد المقبل نحو قارة أمريكا الجنوبية، وبالتحديد الأرجنتين، عندما يلتقي بوكا جونيورز غريمه اللدود ريفر بلات على ملعب الأول “لابومبونيرا” في ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس، وهي المرة الأولى التي يتواجه بها الفريقين في نهائي البطولة، فيما تقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر الجاري على ملعب ريفر بلات.

وقال عارف حمد العواني مدير البطولة:” تستعد بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 للترحيب بفريقين جديدين هما بطلا آسيا وإفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بجانب بطل قارة أمريكا الجنوبية في 24 نوفمبر الجاري، وباكتمال الفرق أبطال قارات آسيا وافريقيا وامريكا الجنوزبية سيكون عشاق البطولة على موعد كبير مع الاثارة والتنافس المحتدم بين الفرق العالمية.

وأضاف:” عقد الفرق المشاركة في البطولة بات قاب قوسين أو أدنى من الاكتمال، وجدول البطولة يبشر بمواجهات قوية بين نخبة أندية العالم، داعيا الجماهير لشراء ذاكرهم وحجز مقاعدهم مبكرا ترقبا للحدث العالمي الكبير”.

وتفتتح مباريات البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل بمواجهة تجمع فريقي العين الإماراتي بطل دوري الخليج العربي وويلينجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا في الدور الأول، حيث سيلعب الفائز منهما مع بطل دوري أبطال إفريقيا

بينما يلتقي بطل دوري أبطال آسيا في أولى مبارياته في البطولة مع فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف، على أن يواجه الفائز في هذا اللقاء فريق ريال مدريد بطل أوروبا، في الدور نصف النهائي.

ويواجه بطل كأس كوبا ليبرتادوريس أحد فرق العين أو تيم ويلينجتون أو بطل دوري أبطال أفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.