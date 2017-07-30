مواجهة جديدة بين حاملة طائرات أميركية وزوارق إيرانية

عواصم ــ وكالات

وقع حادث جديد بين سفن أميركية وزوارق إيرانية في مياه الخليج العربي بعد حادثة مماثلة الثلاثاء الماضي.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني ، أن الحادث وقع بعد ظهر الجمعة بين حاملة الطائرات “نيميتز” والسفن المرافقة لها من جانب، وزوارق إيرانية مجهزة بصواريخ من جهة أخرى.

وأوضح أن حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” والسفينة الحربية المرافقة أرسلت مروحية بالقرب من منطقة “رسالت” النفطية الغازية واقتربت من سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني وأطلقت قنابل ضوئية ثم غادرت.

وقال مسؤول أميركي إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية، اطلقت أعيرة تحذيرية صوب سفينة إيرانية بالقرب من شمال الخليج، بعد أن اقتربت منها لمسافة 137 مترا.

وفى شهر يونيو الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أن سفينة إيرانية وجهت شعاع ليزر باتجاه مروحية عسكرية وسفينتين حربيتين أثناء تحليق وإبحار هذه القطع العسكرية الأميركية الثلاث في الخليج، في تصرف قالت إنه “خطر” و”غير مهني”.

وغالبا ما يندد الجيش الأميركي بتعرض سفنه لاستفزازات من سفن إيرانية.وفي مطلع يناير أطلقت سفينة حربية أميركية طلقات نارية تحذيرية لإبعاد زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تقترب منها بسرعة كبيرة.