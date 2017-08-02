مواجهتان من العيار الثقيل بين الاتفاق والدراويش.. والشباب والصفاقصي

تبوك- البلاد

يلتقي اليوم الاتفاق نظيره الإسماعيلي المصري، والشباب مع الصفاقسي التونسي، في ثاني أيام مباريات دورة تبوك الدولية، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك. السؤال المطروح حاليًا هل يتحدد طرفا المباراة النهائية للدورة اليوم، قبل ختام منافسات الدور الأول؟.

الاتفاق – الإسماعيلي

يخوض فريق الاتفاق أولى مبارياته بدورة تبوك الدولية، وذلك عندما يلاقي الإسماعيلي المصري في مباراة لا تنقصها التنافسية والتحدي، و من الممكن أن تحدد الطرف الأول للمباراة النهائية للدورة. الاتفاق سيدخل المباراة بشعار الفوز فقط، حتى يوقف انطلاقة الإسماعيلي الذي يكفيه الفوز لتأكيد الوصول للنهائي خصوصا، وأن لديه ثلاث نقاط من فوز ثمين على الاتحاد.

الشباب – الصفاقسي

واحدة من المواجهات المرتقبة، والمتوقع أن تحظى بالإثارة والندية، عندما يلتقي فريقا الشباب، والصفاقسي التونسي في مباراة قد تنقل المدرب سامي الجابر، وكتيبته الشبابية إلى نهائي دورة تبوك مباشرة، إذا نجحوا في الفوز على الصفاقسي، حيث يدخل الشباب المباراة، وفي جعبته ثلاث نقاط. في المقابل يخوض الصفاقسي التونسي أولى مبارياته في الدورة، وهو الفريق الأكثر ترشيحًا للفوز بلقب الدورة خصوصا، أنه جاهز، ولم ينقطع عن الاستمرار في المباريات حيث لا يزال يخوض غمار بطولة الكونفيدرالية الإفريقية .

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