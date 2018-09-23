اليوم الوطني

مواطنة الفعل

كتبه Gamal salehaccess_time11 / محرم / 1440 هـ      23 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

محمد عبدالعزيز السالم

أجمل أيام العمر يوم نستحضر عبر ساعاته بناء وطن شامخ بأيدي المخلصين من أبنائه في أعقاب التوحيد على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه .
نحتاج من المواطن ان يعبر عن الوطنيه بالافعال وليس بالاقوال فالمواطن بحاجه الى استشعار عظمة الوطن ومكانته ليرسخ انتماءه للوطن  والمحافظه على الممتلكات من المرافق والخدمات نحتاج من كل فرد فوق هذه الارض تقديم الواجب بعدم رمي المخلفات واتلاف المرافق العامة والمشاركة بالتطوير والابتكار
نحتاج من الموظف الحكومي ان يعامل المراجع كما يتمنى ان يعامل عندما يطلب الخدمة من ادارة اخرى الوطن يحتاج منك ان تكون العين الحافظة لها من خلال التبليغ عن كل شخص يقوم بعمل مخالف

• ديوانية السالم الاقتصادية

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *