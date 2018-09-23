مواطنة الفعل

محمد عبدالعزيز السالم
أجمل أيام العمر يوم نستحضر عبر ساعاته بناء وطن شامخ بأيدي المخلصين من أبنائه في أعقاب التوحيد على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه .
نحتاج من المواطن ان يعبر عن الوطنيه بالافعال وليس بالاقوال فالمواطن بحاجه الى استشعار عظمة الوطن ومكانته ليرسخ انتماءه للوطن والمحافظه على الممتلكات من المرافق والخدمات نحتاج من كل فرد فوق هذه الارض تقديم الواجب بعدم رمي المخلفات واتلاف المرافق العامة والمشاركة بالتطوير والابتكار
نحتاج من الموظف الحكومي ان يعامل المراجع كما يتمنى ان يعامل عندما يطلب الخدمة من ادارة اخرى الوطن يحتاج منك ان تكون العين الحافظة لها من خلال التبليغ عن كل شخص يقوم بعمل مخالف
• ديوانية السالم الاقتصادية