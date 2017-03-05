مواطنون : يطالبون الجهات المسؤولة بتنفيذ حملات صارمة.. تجاهلوا المنع .. غسالو منتصف الليل يعودون بقوة في شوارع جدة

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جدة – حماد العبدلي

ظاهرة غسل السيارات في الشوارع تعد ظاهرة لافتة والتي تتسبب في العديد من الأضرار البيئية وتنذر بتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك ,واشتكى عدد من السكان من تنامي الظاهرة وقيام بعض العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الإقامة بأعمال غسيل السيارات بما يؤدي إلى تشويه الوجه الحضاري للمدينة، فضلا عن تسبب ذلك في تكوين الحفر الوعائية التي تعاني منها العروس وتعد واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها حاليا. وأشار طارق الحربي إلى أنه يوجد العديد من غسالي السيارات أمام مسجد ومستشفى الجدعاني بحي غليل وطريق المحجر مؤكدا أن قيامهم بغسل السيارات يوميا يؤدي على إهدار المياه وإتلاف الطرقات وانتشار الحشرات التي تهدد بانتشار حمى الضنك، وطالب أمانة جدة بسرعة التحرك لمنع هذه الظاهرة والعمل على تنظيف هذه المواقع بعد إخلائها من هؤلاء الغسالين.

أما الدكتور محمد الغامدي فاشتكى من كثرة العمالة غير النظامية التي تقوم بعملية غسل السيارات بشكل منظم في مواقف متاجر وطني الواقعة بحي الصفا 9 بشارع التحلية مقابل المحكمة، مشددا على ضرورة التصدي لهذه الأعمال دون تراخي لأنها قد تتسبب في تكاثر البعوض الناقل لمرض حمى الضنك وزيادة معدلات الإصابة به، بالإضافة إلى ما تسببه هذه الظاهرة في تكوين حفر بالإسفلت وتشويه للمنظر العام.

من جانبه أوضح رئيس بلدية الجامعة المهندس حسن غنيم أن اللجنة المكونة من الجهات ذات العلاقة الأمنية بمشاركة البلدية والتي بدأت أعمالها في نطاق الفرع وتقوم بجولات على مواقع تجمعات الغسالين بناء على توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة المتضمنة تشكيل فرق عمل مختصة مكانية في كل محافظة على حدة، وتتكون من مندوب من المحافظة والبلدية والشرطة والجوازات والمرور يناط بها مهمة التنسيق لمتابعة القبض على هذه الفئة وتسليمهم للجوازات لترحيلهم، ومن كان يحمل إقامة من بينهم يطبق بحقهم وكفلائهم النظام.

وأكد رئيس بلدية الجامعة أن اللجنة لا تزال مستمرة في عملها حتى تاريخه وتكمن أساس المشكلة في وجود المتخلفين – وبالأخص الأفارقة – الذين إذا تمت السيطرة عليهم والتصدي لهم من قبل الجهات الأمنية ستنتهي المشكلة، مؤكدا أن مراقبي الفرع مستمرين في مصادرة كل من تطاله أيديهم من مواد تستخدم في غسيل السيارات، وطالب المواطنين والمقيمين بعدم غسل سيارتهم في الشوارع والبرحات ومواقف السيارات حتى لا يكون ذلك سببا في الإضرار بالشوارع والبيئة.

صالح العمري يؤكد أن ظاهرة غسل السيارات في الشوارع لا تمت بصلة إلى الثقافة المجتمع وإنما تدل على التخلف وقلة الوعي فهي إساءة للمجتمع نظرًا لأضرارها العديدة ،بداية من تشويه الصورة الحضارية فضلًا عن أنها تجعل من شوارعنا وكأننا في أجواء ممطرة مخلفتا بركًا مائية ومستنقعات تهدد محيطنا البيئي. مطالبا أصحاب السيارات التعاون مع الجهات ذات العلاقة بعدم الغسيل في الشوارع او مداخل الاسواق وبنايات العمائر السكنية. ودعا لتشديد الرقابة وتفعيل القانون لردع المخالفين والحد من إهدار ملايين الريالات بسبب المياه التي يتم إهدارها.

ومن جانبه يقول محمد حسن مسؤول في مغسلة سيارات : إن مثل الظاهرة أضرت بأصحاب المغاسل وأصبح الكل يتجه إلى الشارع لغسل سيارته، بحثًا عن السعر الأقل لكن لعل الضرر أكبر على البيئة، فقد أغرقت بعض الشوارع وأزعجت المياه أصحاب بعض المحلات والمساكن، مطالبًا جهات الاختصاص والبلدية سرعة حل هذه الظاهرة ورصد حقيقة هؤلاء المخالفين.

ويضيف غسل السيارات في المغسلة أفضل بكثير من غسلها في الشارع من قبل بعض العمالة وذلك لأن كمية المياه المستخدمة في غسل السيارة من قبل هؤلاء أقل بكثير من كمية المياه المستخدمة في المغاسل. موضحا أن المغسلة تتوافر فيها أجهزة حديثة تُساعد على التنظيف وإزالة الأوساخ بشكل مميز، لافتا إلى أن المشاكل الأمنية الناجمة عن تسليم المفاتيح العمالة التي تغسل السيارات في الشوارع مما يعني إمكانية تعرضها للسرقة أو لسرقة محتويات مهمة منها وهذا بعكس المغاسل التي تكون مسؤولة عن أي مفقودات فضلًا عن الآثار الجانبية التي يسببها غسل السيارة في الشارع من ناحية الدهان وتغير لونها أو ظهور خدوش ويفضل غسل سيارته بالمغسلة مشيرا إلى وجود تقارب بين أسعار هؤلاء العمال وأسعار المغاسل والذهاب إلى المغاسل أفضل من ناحية الجودة والسعر.

أما احمد الناشري فله وجهة نظر مغايرة للظاهرة وأكد أنه يستغل تواجده في المولات لغسل وتلميع سيارته من خلال العمال الموجودين في مواقف السيارت، موضحًا أن هذه أحسن طريقة لتظيف السيارات فضلًا عن كونها أوفر من ناحية المبلغ الذي عليه يدفعه في مغاسل السيارات، فهي أيضًا توفر عليه الوقوف والانتظار في مغاسل السيارات.

وتابع الناشري: أنا أحب أن تكون سيارتي دائمًا نظيفة ولامعة لكن الذهاب إلى محطات غسل السيارات يكون مهمة صعبة أحاول تأجيلها دائمًا، وخاصة أن المغاسل في كثير من الأحيان تكون مزدحمة، ويكون علي الوقوف في طابور الانتظار، لذا فأنا أفضل تلميع سيارتي من خلال العمالة الموجودة في مواقف الشركات أو المجمعات، وكل ما أفعله أنني أترك لهم السيارة حتى الانتهائي من عملي أو تسوقي، لأجدها عند خروجي نظيفة ولامعة، وكل هذا مقابل 15 أو 10 ريالات فقط ، فهذه الطريقة أفضل وأسهل وموفرة للوقت والمال أيضًا.

أما أحمد العلاوي يرى في عمل هؤلاء وكسبهم لعامة الناس معتبرا أن ما يقومون به من تنظيف سيارات سكان البيوت والعمارات بأسعار رمزية يعد خدمة تُساهم في إزالة عناء محطات الغسل النظامية وما يصاحبها من متاعب وهدر للوقت.

وأكد العلاوي أن من يقومون بهذه الخدمات عادة ما يكونون حراس العمارات أو أقارب لهم يسكنون ضمن مناطقهم السكنية؛ لأن الكثير من السكان ترسخ في أذهانهم أن غسل السيارات أمام البنايات التي يقطنون بها هو الحل ما دامت مغاسل السيارات ترفع أسعار خدماتها بين الفينة والأخرى، من هنا أصبح البعض يفضل القيام بهذه المهمة أمام بيته وداخل مواقف العمارة التي يسكن بها عن طريق المغسلة المتجولة دون الذهاب إلى المحطات المتخصصة. وبالتالي تتكاثر المياه في الشوارع وعلى الجهات المختصة التركيز على المخططات وبالذات في حي الروابي بجدة الذي ترك فيه حراس العمائر عملهم ويتسابقون على ملاحقة السيارات.

وفي نفس الإطار يوضح احمد الزبيدي أن غسل السيارة أمر ضروري كل يومين وأنها أصبحت موضة ثم إن شوارعنا تعاني من كثرة المطبات والغبار جراء الحفريات، فضلًا وهو ما يدفعنا إلى اللجوء إلى غسل السيارة في الشارع ولأن سعر غسل السيارة من قبل العمالة في الشارع تصل إلى 15 ريالًا في حين أن غسلها في محطات الغسل والتشحيم يكون من 30 ريالًا إلى 50 ريالًا.

وأشار الزبيدي إلى أن بعض العمالة تتخذ من غسل السيارات حرفة لها حيث تتعاقد مع سكان العمارات لإنجاز هذه المهمة بـ 100 ريال في الشهر عن كل سيارة، على أن تنظف السيارة كل صباح مما يوفر على العاملة الكثر من المال بينما يشعر أصحاب السيارات براحة نفسية جراء الخدمة الجليلة التي تقدمها لهم هذه العمالة بمبالغ بسيطة.

وفي أحد شوارع حي الروابي أوضح كمار حارس إحدى البنايات من جنسية آسيوية أنه اعتاد منذ عمله هنا قبل 10 أعوام غسل سيارات السكان في بنايته والبنايات المجاورة له، وأنه يتقاضى على كل سيارة 100 ريالًا.شهريا.

ويؤكد كمار أن عمله في غسل السيارات يدر عليه دخلًا معقولًا شهريًا قد يزيد أحيانا على راتبه ليصل 1000 ريال في الأوقات العادية بينما يصل إلى 1500 ريال أيام المطر والغبار. مبينًا أنه لا يستخدم الكثر من المياه في غسل السيارات ليتجنب أزعاج أصحاب البنايات المجاورة بمستنقعات المياه.

وفي نفس الإطار يقول مطر الزهراني إنه يفضل غسل سياراته على يد حراس العمائر لرخصهم بدلًا من اللجوء إلى المغاسل التي تزيد من أسعارها باستمرار، ناهيك عن الزحام التي تشهده المغاسل وبالذات نهاية الاسبوع ايام الذروة.