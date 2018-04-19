مواطنون يمنيون يشكرون المملكة على المساعدات الإنسانية المستمرة

نوه عدد من المواطنين اليمنيين بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية لمساعدتهم ورفع معاناتهم، مشيرين إلى أنهم انتظروا إجراء عملياتهم منذ خمسة أشهر إلى أن أنعم الله عليّهم -سبحانه وتعالى- بوصول الكادر الطبي من منظمة البلسم الدولية، وقاموا بإجراء العمليات لهم بكل مهارة وإتقان.

وأعربوا عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على وقفاتها الإنسانية المستمرة مع الشعب اليمني

مؤكدين بأن هذا غير مستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –

والشكر موصول أيضًا لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة على تسهيل وصول فريق منظمة البلسم ودخولهم إلى محافظة حضرموت .

وأشاروا إلى أن وصول الكادر الصحي لمنظمة البلسم الدولية وتكبدهم لعناء السفر يعتبر تاج فوق الرأس

مؤكدين في الوقت نفسه بأن المواطنين اليمنيين انتظروا طويلاً لشح الإمكانيات ولعدم توفر الكواد المؤهلة والأدوات الطبية اللازمة .

ولفتوا الانتباه إلى أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات الذين أتوا من أماكن بعيدة وينتظرون دورهم

ومع وجود فريق منظمة البلسم رفُعت المعاناة عنهم لما يعيشونه من ظروف صحية واجتماعية صعبة.