مواطن يتعرض لإطلاق نار بالعوامية..والشبهات تدور حول مطلوبين

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تعرض مواطن عشريني في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية أمس الثلاثاء ، لطلق ناري من قبل شخصين أدى إلي اصابته في القدم والساق

وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه عند الساعة الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء تبلغت شرطة

محافظة القطيف من مستشفى القطيف المركزي ‏عن إسعاف مواطن عشريني

يسكن بلدة القديح مصاباً بعدة طلقات نارية بالساق والقدم.

وقال إن المجني عليه أشار أثناء استجوابه عن تعرضه لإطلاق النار من قبل شخصين

يشتبه بكونهما ممن تم نشر أسمائهم وصورهم على قائمة للمطلوبين وذلك أثناء توجهه لبلدة العوامية لزيارة أحد أقاربه.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ومواصلة البحث والتحري عن المطلوبين