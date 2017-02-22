مواطن يطلق النار على وافد ويرديه قتيلا

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الرياض- البلاد

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 21 /5 /1438هـ ورد لمركز شرطة ديراب بلاغ من مواطن عن مشاهدته لشخص ملقى على الأرض مصاب بطلق ناري وقد فارق الحياة

وجرى الانتقال الفوري من قبل الجهة المختصة لمسرح الحادث رفق خبراء الأدلة الجنائية ووجدت جثة لوافد (مصري الجنسية في العقد السادس من العمر) ملقاة على الأرض وبها عدة طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد

وتم رفع ما وجد من آثار بمسرح الحادث وإيداع الجثمان المستشفى وبإجراء الصفة التشريحية من قبل الطبيب الشرعي تبين إصابة المجنى عليه بست طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من جسده.

وشكلت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة فريقاً متخصصاً لدراسة القضية والعمل على سرعة كشف هوية الجاني ، وقامت باتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت ولله الحمد عن تحديد الاشتباه في جان( سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر) وضبطه ،

وبسماع أقواله أقر بقيامه بإطلاق النار على المجنى عليه من سلاح ناري كان بحوزته نتيجة خلاف شخصي بينهما ، وقام بالدلالة على مكان السلاح المستخدم في الجريمة حيث جرى تحريزه وتم التحفظ على المتهم واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الإختصاص.