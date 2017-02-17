مواقع التواصل الاجتماعي تتفوق على المصادر التقليدية للأخبار

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لندن ــ رويترز

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعتمدونها كمصادر للخبر ويرفضون دفع الأموال للمصادر التقليدية من أجل ذلك.

وقد اعتمدت النتائج التي توصل إليها معهد رويترز لدراسة الصحافة في بريطانيا، على استطلاع للرأي شمل 50 ألف مستخدم لشبكة الانترنت في 26 دولة.

فتوصل الاستطلاع إلى أن 51% من المستخدمين يعتمدون مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، فضلا عن أن واحدا من كل عشرة مستخدمين أية بنسبة 12% يقولون إنهم يعتمدون مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي في الحصول على الأخبار.

وأشار التقرير إلى أن الفيسبوك هو الشبكة الأكثر أهمية والأكثر شيوعا بين المستخدمين بنسبة 44% ممن شملتهم الدراسة من حيث قراءة ومشاهدة الأخبار وتبادلها، يليه يوتيوب بنسبة 19%، ثم تويتر بنسبة 10%.

وسجلت اعلي نسب استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار في اليونان بمعدل 74% وتركيا 73% والبرازيل 72%، وكانت النسبة الأعلى من الثقة في صحة الأخبار في فنلندا (65%) والأدنى في اليونان (20%)، وأكدت الدراسة أن كل البلدان تقريبا تتفق على أن “الثقة بالمحررين والصحفيين اقل بكثير من الثقة بوكالات الأنباء”.

ووجد التقرير ان 28% من الشباب الذين تترواح أعمارهم من 18 إلى 24 عاما يفضلون وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي لمعرفة الأخبار فيما يعتمد 24% منهم على التلفزيون.

وتصل نسبة المستخدمين لموقع “ابل نيوز” 19 % في الولايات المتحدة و 3 % في بريطانيا، في حين تصل النسبة بين مستخدمي تطبيق “سنابشات” للرسائل إلى 1% فقط أو اقل من ذلك في معظم الدول.

وأكد التقرير ان 53% من العينة المشاركة في استطلاع الرأي يعتمدون الهواتف الذكية في الحصول على الأخبار،

وقد تجاوز استخدام الهواتف الذكية للوصول إلى الأخبار استخدام أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة للمرة الأولى في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وسجلت السويد أعلى مستويات استخدام للهواتف الذكية في معرفة الأخبار بنسبة 69 % تليها كوريا بـ 66% وسويسرا بـ61%.