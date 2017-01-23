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أبو تريكة من في الوطن العربي وأفريقيا لا يعرفه؟

فهو محمد محمد محمد أبوتريكة أفضل لاعب كرة القدم المصري بل أفضل لاعب في أفريقيا بجائزة رسمية من الفيفا.

يتميز بكونه لاعباً صانع ألعاب ويساهم في الهجوم وإحراز الأهداف، بالإضافة إلى اللمسات السحرية ومهارات المراوغة والاختراق.

حيث تم تشبيه أسلوب لعبه باللاعب الفرنسي الشهير زين الدين زيدان.

وقد أطلق عليه جمهور كرة القدم العديد من الألقاب أشهرها أمير القلوب أو الماجيكو أو زيدان العرب…

لاتجد اثنين يختلفان علي مهاراته أو أخلاقه فهو لاعب بالنادي الأهلي المصري يحبه كل المصريين حتي جمهور المنافس التقليدي الزمالك أو الاسماعيلي …كل الجماهير المصرية .

وعندما كان يلعب في المنتخب المصري يصبنا جميعاً فرحة عارمة وتفاؤل بالمكسب.

فأبو تريكة لدي المصريين يُمثل لهم الفرحة سواء مع ناديه الأكثر جماهرية الأهلي أو مع المنتخب المصري.

فتفاجأ كل المصريين ومعهم الوطن العربي صباح يوم الأربعاء الماضي بإدراج اسم اللاعب المصري ضمن قوائم “الإرهابيين”.

وبعد صدور هذا القرار بساعات قليلة اشتعلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحتج وتستنكر هذا القرار.

وانتشر هاشتاج”أبو تريكة مش مجرم” كالنار في الهشيم على مواقع الفيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، عقب إعلان مصادر قضائية مصرية.

إن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبوتريكة أدرج رسميا على قائمة الشخصيات الإرهابية، وفقا لأحكام قانون الكيانات الإرهابية المصري.

من الشخصيات العربية التي علقت علي الموضوع :

مواطن جزائري يعلق علي الخبر أنه آخر نكته عند المصريين…

وأعلن عدد كبير من النشطاء تضامنهم مع أبوتريكة، كما دافعت معظم الشخصيات العربية المعروفة عن نجم الكرة المصرية المعتزل.

ودافع النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو عن أبوتريكة قائلا:-

“إنه واحد من أفضل الشخصيات التي تعاملت معها في حياتي.. لا أعرف أي تفاصيل عن مشكلته.

وأتمنى من المسؤولين في الدولة أن يوضحوا لنا ما هي مشكلته الحقيقية.

وهل هناك دلائل على تورطه في أي شيء له علاقه بالإرهاب؟”.

وأضاف “حتى ذلك الوقت سندافع عنه جميعا، وسأظل أدعمه حتى يثبت بالدلائل تورطه في أي شيء، رغم أنني أشك أن رجلا بمواصفاته يمكن أن يكون متورطا في أي شيء ضد مصر”.

وعلق كثير من اللاعيبة المصرية علي هذا الأمر منهم محمد صلاح المحترف في نادي روما الإيطالي.

ومؤمن زكريا وأحمد السلعاوي

وجاءت تعليقات المشاركين مؤيدة بشكل كبير للاعب معبرين عن غضبهم مما يحدث له ومؤكدين أنه كان صانع السعادة والفرحة والبهجة للمصريين.

فيما تفاعلت الصحف العالمية ومنهم:-

“ماركا” الإسبانيةتقول أبوتريكة زيدان مصر متهم بالإرهاب.