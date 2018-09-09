موانئ تعلن مناولة 22 مليون طن بضائع خلال أغسطس

وأوضح المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن عدد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، بلغ (519) ألف حاوية، وبلغ عدد السفن (1089) سفينة، فيما بلغ عدد الركاب (160) ألف راكب، وبلغ عدد العربات (47) ألف عربة، وبلغ عدد المواشي (1.49) مليون رأس من الماشية.