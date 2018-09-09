اقتصاد

موانئ تعلن مناولة 22 مليون طن بضائع خلال أغسطس

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / ذو الحجة / 1439 هـ       9 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “ موانئ “، أن إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، بلغ (22.41) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 1.39% عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق والبالغة (21.86) مليون طن.
وأوضح المؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن عدد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أغسطس 2018م، بلغ (519) ألف حاوية، وبلغ عدد السفن (1089) سفينة، فيما بلغ عدد الركاب (160) ألف راكب، وبلغ عدد العربات (47) ألف عربة، وبلغ عدد المواشي (1.49) مليون رأس من الماشية.
ibrahim

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