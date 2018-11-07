اقتصاد

موانئ : مناولة 23 مليون طن بضائع خلال أكتوبر

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time26 / صفر / 1440 هـ       7 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (23,29) مليون طن، بزيادة بلغت 4.51%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين بلغ أعداد الحاويات المناولة (549) ألف حاوية، بزيادة بلغت 1%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

كما بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية خلال شهر أكتوبر 2018م (1,035) سفينة، و عدد الركاب (69) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات (62) ألف عربة، و عدد المواشي (494) ألف رأس من الماشية.

يُذكر أن “موانئ” تسعى إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم في إقامة مشروعات متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ibrahim

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