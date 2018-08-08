اقتصاد

موانئ : مناولة 24 مليون طن بضائع خلال شهر يوليو 2018

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time25 / ذو القعدة / 1439 هـ       8 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
بلغ إجمالي طنيات البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال شهر يوليو 2018م (24) مليون طن، بنسبة زيادة 4.46%، عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة من العام السابق

في حين بلغ عدد الحاويات المناولة (566) ألف حاوية، بزيادة 1.83 % عن ما تم تحقيقه بنفس الفترة

من العام السابق، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

في حين بلغ عدد السفن في الموانئ السعودية التسعة خلال شهر يوليو 2018م (1,113) ألف سفينة

وبلغ عدد الركاب (114) ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات (53) ألف عربة، وبلغ عدد المواشي (567) ألف ماشية.

ibrahim

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