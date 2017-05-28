موتيفا : ارامكو تنوي التوسع في الامريكيتين

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جدة ــ وكالات

اعلنت شركة “موتيفا” الامريكية ان أرامكو السعودية تنوي انفاق 18 مليار دولار في السنوات الـ5 القادمة لتوسيع عملياتها في الأمريكيتين مع التركيز على وحدتها المتخصصة في تكرير النفط موتيفا إنتربرايزيز.

ووصفت “موتيفا” التقديرات البالغة 18 مليار دولار بانها “اطار عام للفرص” لزيادة طاقة التكرير والتفرع إلى الكيماويات وتوسيع عملياتها التجارية والتسويق والتواجد المتميز في السنوات الخمس القادمة.

واضافت الشركة ان التوسع قد لا يكون مركزا على العمليات الحالية فقط، ولكن قد يشمل مواقع جديدة بيد انها امتنعت عن التحدث بشان مواقع التوسع المحتملة.

يذكر ان موتيفا اصبحت مملوكة بالكامل لـ “أرامكو” مع انتهاء شراكة استمرت 19 عاما بين الأخيرة و”رويال داتش شل”. في اطار الصفقة تم الاحتفاظ باسم “موتيفا” وعمليات التوزيع في 7 ولايات وحقوق استخدام العلامات التجارية لـ “شل” و76 علامة أخرى على منتجاتها.

وتتطلع “أرامكو” للاستحواذ على مصفاة واحدة أخرى على الأقل على ساحل الخليج وزارت مصانع كيماوية مطروحة للبيع لتوسعة محفظة “موتيفا”.

وتستعد المصافي الأمريكية لرفع الطلب المحلي على البنزين إلى مستوى الذروة خلال 20-30 عاما وتتطلع لزيادة صادراتها من الديزل ووقود الطائرات والتوسع في إنتاج البتروكيماويات.