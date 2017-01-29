موجة باردة في 7 مناطق

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، وحماية البيئة في تقريرها، انخفاضاً في درجات الحرارة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية، التي قد تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة، وتثير الأتربة والغبار؛ وبالتالي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولم تستبعد تكوّن الضباب على الأطراف الشمالية، والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة خلال الليل والصباح الباكر.