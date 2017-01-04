موجة غضب تدفع قناة (بداية) للاعتذار واستبعاد المتسابق المسيء

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جدة ــ البلاد

اعتذرت قناة بداية الفضائية إلى مشاهديها، عما بدر من أحد متسابقيها في برنامج “زد رصيدك”، من حركة غير لائقة تعد من مخالفات النشر الفضائي بالمملكة، معلنة عن استبعاد المتسابق من البرنامج نهائيا.

وقالت القناة في بيان أمس: إنها استبعدت المتسابق المسيء من البرنامج نهائيا؛ لعدم التزامه بسياسة القناة المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، وتوجهاتها التي تسعي من خلالها إلى نشر القيم والمبادئ.

وشن مغردون في وقت سابق هجوما شديدًا على القناة وتصرف المتسابق؛ حيث أطلقوا وسما تحت مسمى # لقطة_إباحية_بقناة_بداية، مطالبين باستبعاد المتسابق، والالتزام بمهنيتها التي أنشئت من أجلها.