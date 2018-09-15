موديز تصنف صكوك الكهرباء

جدة ــ وكالات

أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف الصكوك التي ستصدرها الشركة السعودية للكهرباء عند مستوى “A2″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تقرير لـ”موديز” ان النظرة المستقبلية المستقرة تعكس عدم وجود تغييرات مادية جوهرية خلال الفترة الحالية، فضلاً عن تمكن هيكل رأسمال الشركة من ضبط أي اختلالات مالية.

وأفاد التقرير، أنه ليس من المحتمل بالوقت الراهن ترقية تصنيف الصكوك الإسلامية الخاصة بالسعودية للكهرباء.

وعلى الرغم من ذلك، ذكرت “موديز” أنه في حالة ترقية السندات الحكومية السعودية قد يؤدي ذلك لرفع تصنيف الصكوك.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباءعزمها البدء في عقد اجتماعات، مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لإصدار محتمل لصكوك إسلامية وأنها عينت كلاً من بنك سيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وبنك ميزوهو، وبنك إس أم بي سي نيكو، وبنك ناتيكسيس، وبنك إم يو أف جي، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري إصدار رئيسيين مشتركين.