موضوعات متعددة على طاولة اللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة

جدة- البلاد

بدأت أمس في جاكرتا الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية الإندونيسية المشتركة العاشرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي.

وقد رحب الجانبان بانعقاد هذه الدورة التي يشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأشادا بالعلاقات السعودية الإندونيسية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربا عن تطلعهما في أن تثمر هذه الاجتماعات عن النتائج المرجوة التي تسعى إليها قيادة البلدين لما يخدم مصالحهما المشتركة.

وستناقش اللجنة العديد من الموضوعات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والأمنية والثقافية والإعلامية والسياحية والصناعية والطاقة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وستصدر عن اللجنة العديد من التوصيات من شأنها أن تدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وتأتي هذه الاجتماعات التحضيرية لانعقاد الجلسة الرسمية للمباحثات برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي.