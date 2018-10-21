محليات

موضوعات متعددة على طاولة اللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة

كتبه Gamal salehaccess_time9 / صفر / 1440 هـ      21 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

بدأت أمس في جاكرتا الاجتماعات التحضيرية للجنة السعودية الإندونيسية المشتركة العاشرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي.

وقد رحب الجانبان بانعقاد هذه الدورة التي يشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأشادا بالعلاقات السعودية الإندونيسية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعربا عن تطلعهما في أن تثمر هذه الاجتماعات عن النتائج المرجوة التي تسعى إليها قيادة البلدين لما يخدم مصالحهما المشتركة.

وستناقش اللجنة العديد من الموضوعات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية والأمنية والثقافية والإعلامية والسياحية والصناعية والطاقة والاستثمار وغيرها من مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وستصدر عن اللجنة العديد من التوصيات من شأنها أن تدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وتأتي هذه الاجتماعات التحضيرية لانعقاد الجلسة الرسمية للمباحثات برئاسة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو مارسودي.

Gamal saleh

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *