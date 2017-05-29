موظفو ساب يقدمون مؤونة رمضان للمحتاجين

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الرياض ــ البلاد

ضمن إطار برامجه في خدمة المجتمع، أطلق البنك السعودي البريطاني (ساب) مبادرة “سلة ساب الرمضانية”، والتي توفر مؤونة شهر رمضان للمحتاجين والأسر محدودة الدخل…

وشارك منسوبو ساب من كافة مناطق المملكة في هذه المبادرة حيث قاموا بتسليم الفقراء والمحتاجين والأسر محدودة الدخل سلة تحتوي على الاحتياجات الغذائية اللازمة لشهر رمضان المبارك…

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للمبادرات التي يقدمها البنك سنويا في الشهر الفضيل، وحرصاً على إيصال الخدمات الإنسانية والاجتماعية التي يقدمها إلى كافة فئات وشرائح المجتمع المحتاجة. ويسعى ساب من خلال هذه المبادرة الى تحفيز كافة موظفيه للقيام بدورهم تجاه المجتمع، وترسيخ مفهوم الخدمة الاجتماعية لديهم، وأهمية الجهود الفردية والجماعية تجاه ذلك،

وذلك إيماناً من البنك بمسئوليته الاجتماعية وتدعيماً لقيم ساب الرئيسية والتي تهدف للتواصل الفعّال من أجل تقديم خدمة متميزة للمجتمع…ومن الجدير بالذكر، أن هذه المبادرة تعد امتداداً لإسهامات ساب في دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية الهادفة لتنمية وبناء المجتمع، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة،

حيث يقدم حزمة من البرامج والأنشطة التي تصب في مصلحة المجتمع تحت مظلة “برامج ساب في خدمة المجتمع”، إلى جانب تشجيع ودعم الأنشطة التي تتولاها الجمعيات الخيرية والإنسانية ومساندتها لتحقيق أهدافها.