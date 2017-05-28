موقع أهلي دبي يتعرض للاختراق

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دبي- وكالات

تعرض موقع النادي الأهلي الإماراتي على الإنترنت، للاختراق من قبل “هاكر” أطلق على نفسه اسم “سوق”، ووضع رسمًا لطفل حزين، إحدى عينيه ملونة باللون الأحمر، وكتب عليها “رمضان كريم”. ولم يتضح السبب الرئيس وراء هذا الاختراق لموقع الأهلي، الذي تنتظره مباراة مهمة الإثنين، أمام ضيفه الأهلي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم. وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها موقع الأهلي، لمثل هذا الاختراق، حيث سبق وتعرض لنفس الأمر، خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2015. كما سبق أن تعرض نادي الجزيرة الإماراتي أيضاً للقرصنة، في 2012، والمفارقة أن الواقعة حدثت قبل مباراة أمام أهلي جدة أيضًا، في دوري أبطال آسيا.